وقف إطلاق النار في سوريا

المصدر:
  • جان إيف لودريان - وزير الخارجية الفرنسي
التاريخ:
طباعة Email

نطالب بوقف إطلاق النار في سوريا والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon