الولايات المتحدة لن تعتبر

المصدر:
  • ديفيد ساترفيلد - مساعد وزير الخارجية الأميركي
التاريخ:
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الولايات المتحدة لن تعتبر مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي شرعياً.

 

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