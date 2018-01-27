العملية السياسية في سوريا

المصدر:
  • جيمس ماتيس - زير الدفاع الأميركي
التاريخ:
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الولايات المتحدة لا تنوي تقسيم سوريا إلى دول عدة مختلفة.

 

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