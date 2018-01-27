مؤتمر سوتشي

المصدر:
  • سيرغي لافروف - وزير الخارجية الروسي
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مؤتمر سوتشي يهدف إلى إرساء الأساس لإطلاق إصلاح دستوري في سوريا.

 

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