مؤتمر سوتشي يهدف إلى إرساء الأساس لإطلاق إصلاح دستوري في سوريا.
استطاعت دولة الإمارات بفضل جهود ومتابعة القيادة الرشيدة، تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي، الذي ترافقت معه درجات متقدمة في مستويات الخدمات الاجتماعية، خصوصاً في ميادين:
من الأمور العجيبة التي تحدث للبشرية على مر العصور، ومن جميع الجنسيات والأديان وألوان البشر، ما يمكن أن يُطلق عليه الحب،
إن كان هناك من أساء للقضية الفلسطينية فهم الإيرانيون، فقد كان الشاه حليفاً قوياً لإسرائيل، ولعب دوراً خطيراً في حرب 67، وعندما جاء الخميني
كم حاولت قطر وكم كانت تأمل في شق الصف العربي بشكل عام، وشق صف الرباعية المقاطعة لها بشكل خاص، وكم حاولت تحييد دوله والتزلف لها.
تعد رياضة سباق السيارات من الأحداث التي لها متابعة ومشاهدة عالية على مستوى العالم، نظراً لما تتميز به من إثارة ومتعة
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
في الوقت الذي تعيث فيه الميليشيات الحوثية الإيرانية في اليمن خراباً ودماراً وقتلاً وإرهاباً بحق أبناء الشعب اليمني.
هناك محاولات مختلفة الأوجه، ومتعددة المصادر والأساليب، لتشويه معنى الهوية العربية، ولجعلها حالة متناقضة مع التنوع الإثني والديني، الذي تقوم عليه الأمة العربية منذ قرون عديدة.
الذوق تصنعه التربية، ويؤسسه الوالدان، فإذا خرج الأب من المنزل بثياب البيت أو النوم للمسجد أو للمقهى، دون أدنى مراعاة لشكله أو هندامه.
نحمل في أعماقنا أحلاماً كثيرة وأمنيات نتمنى تحقيقها، ولكثير منا طموح يبلغ عنان السماء. طموحات كثيرة تراودنا بين الفينة والأخرى،