المواجهة بين تركيا والأكراد

المصدر:
  • سيغمار غابريل - وزير خارجية ألمانيا
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المواجهة بين تركيا والأكراد قد تؤدي إلى مخاطر لا يمكن تقدير عواقبها.

 

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