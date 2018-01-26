تركيا

المصدر:
  • ريكس تيلرسون - وزير الخارجية الأميركي
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إننا نقدر وندرك تماماً حق تركيا في الدفاع عن نفسها.

 

 

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