تسوية الأزمة في سوريا

بعض اللاعبين الخارجيين يسعون لتقويض جهود روسيا لتسوية الأزمة في سوريا.
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منشآت الإمارات الطبية في الصدارة
استطاعت دولة الإمارات بفضل جهود ومتابعة القيادة الرشيدة، تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي، الذي ترافقت معه درجات متقدمة في مستويات الخدمات الاجتماعية، خصوصاً في ميادين:
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لن نعتذر عن بشاعة الصورة
توفّي قبل أيام 13 سورياً، بينهم 3 أطفال ونساء، نتيجة تعرضهم للبرد القارس خلال محاولة اللجوء إلى لبنان، وقد لقي ما لا
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الفواجع والقرارات المؤسسية
آلمتنا كارثة حريق الفجيرة الذي نجت منه أم مكلومة وراح ضحيتها أطفالها السبعة الذين لم يتبق منهم سوى بصمات أياديهم البريئة على الجدران المتفحمة وهم يحاولون الهروب من جحيم الفاجعة.
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تحالف العمامة والشيطان
إن كان هناك من أساء للقضية الفلسطينية فهم الإيرانيون، فقد كان الشاه حليفاً قوياً لإسرائيل، ولعب دوراً خطيراً في حرب 67، وعندما جاء الخميني
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المسؤوليــــة..
لا مكان للمحاذير السياسية والمجاملات عندما تكون حياة الناس في خطر. وضعت نقطة في نهاية السطر، وسأضع ألف نقطة، ولن نتجادل
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ولد الشيخ أحمد.. ما له وما عليه
ليس من المفاجئ مغادرة إسماعيل ولد الشيخ أحمد منصبه كمبعوث خاص للأمم المتحدة في اليمن، فلقد كان من المعروف سلفاً أنه سُيلقي آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن في فبراير 2017م.
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أمل قطر الخائب
كم حاولت قطر وكم كانت تأمل في شق الصف العربي بشكل عام، وشق صف الرباعية المقاطعة لها بشكل خاص، وكم حاولت تحييد دوله والتزلف لها.
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حريق الفجيرة الذي فجع الإمارات!
أفاقت الإمارات صباح أمس، على فاجعة حقيقية سرَت أخبارها بسرعة البرق في كل مكان، فاجعة الحريق الذي قضى على حياة سبعة
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جمال عبدالناصر.. الفكرة والنموذج
كان مشهداً استثنائياً لم يتكرر حتى اليوم، عندما فتحت مساجد البحرين أصوات الميكروفونات ورفعت درجة الصوت بعد صلاة العشاء،
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تسونامي الذكاء الاصطناعي
طرحت سينما هوليوود عشرات الأفلام حول الذكاء الاصطناعي، وصُنِّفت تلك الأفلام في خانة أفلام الخيال العلمي، حيث قَدّمت تصوّراً لشكل العالم في المستقبل،