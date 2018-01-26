تسوية الأزمة في سوريا

المصدر:
  • سيرغي لافروف - وزير خارجية روسيا
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بعض اللاعبين الخارجيين يسعون لتقويض جهود روسيا لتسوية الأزمة في سوريا.

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