تداعيات عملية عفرين

المصدر:
  • أنور قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية
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العمليات التركية في عفرين تستدعي إعادة بناء مفهوم الأمن القومي العربي.

 

 

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