الصراع في اليم

الصراع في اليمن تقف وراءه أطرافٌ معروفة تستهدف إشعال الأوضاع في المنطقة كلها.
الصراع في اليمن تقف وراءه أطرافٌ معروفة تستهدف إشعال الأوضاع في المنطقة كلها.
توفّي قبل أيام 13 سورياً، بينهم 3 أطفال ونساء، نتيجة تعرضهم للبرد القارس خلال محاولة اللجوء إلى لبنان، وقد لقي ما لا
أفاقت الإمارات صباح أمس، على فاجعة حقيقية سرَت أخبارها بسرعة البرق في كل مكان، فاجعة الحريق الذي قضى على حياة سبعة
استطاعت دولة الإمارات بفضل جهود ومتابعة القيادة الرشيدة، تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي، الذي ترافقت معه درجات متقدمة في مستويات الخدمات الاجتماعية، خصوصاً في ميادين:
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
لم تنجح الأحزاب والطوائف والمذاهب في الاستقرار على كراسي الحكم في كل البلدان التي سيطرت عليها، وعدم النجاح أو الاستقرار
لكي تصبح المرأة بطلة حقيقية في واقعها الذي تتحرك فيه، أو لكي تتمتع بنجومية خاصة في اتجاه مغاير لشهرة فتيات الموضة
إن كان هناك من أساء للقضية الفلسطينية فهم الإيرانيون، فقد كان الشاه حليفاً قوياً لإسرائيل، ولعب دوراً خطيراً في حرب 67، وعندما جاء الخميني
«أكون أو لا أكون، هذا هو السؤال». هكذا بدأت واحدة من أشهر عبارات المناجاة في دنيا الأدب العالمي، كتبها الكاتب والشاعر الإنجليزي
في كل المتاحف الرسمية التي نزورها ثمة مَتجر أشبه بمكتبة تودعنا عند بابها لتحفظ ذاكرة ما رأينا في أروقتها. بضائعها على
دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن إلى جانب شعبها، مقيمين على أرضها من أكثر من مائتي جنسية، تضرب أروع الأمثلة في