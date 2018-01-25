إيران وحزب الله

المصدر:
  • تركي بن صالح المالكي - المتحدث باسم التحالف العربي
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إيران وحزب الله يمدان الحوثيين بالسلاح والصواريخ والخبراء والتقنيات.

 

 

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