إيران خلف الحوثيين في اليمن

المصدر:
  • عادل الجبير - وزير الخارجية السعودي
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جماعة «أنصار الله» الحوثية تنفذ أجندة إيران في اليمن.

 

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