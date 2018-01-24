تهديدات كوريا الشمالية

المصدر:
  • دونالد ترامب - الرئيس الأميركي
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بوتين بمقدوره أن يفعل كثيراً مع كوريا الشمالية ولكن علاقاتنا مع روسيا مضطربة.

 

 

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