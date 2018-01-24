كامل أراضي الولايات المتحدة ستكون في مرمى ضرباتنا النووية الجوابية
كامل أراضي الولايات المتحدة ستكون في مرمى ضرباتنا النووية الجوابية
أفاقت الإمارات صباح أمس، على فاجعة حقيقية سرَت أخبارها بسرعة البرق في كل مكان، فاجعة الحريق الذي قضى على حياة سبعة
إن كان هناك من أساء للقضية الفلسطينية فهم الإيرانيون، فقد كان الشاه حليفاً قوياً لإسرائيل، ولعب دوراً خطيراً في حرب 67، وعندما جاء الخميني
رغم كثرة الانتقادات الموجهة لسياسة الإدارة الأميركية الحالية في منطقة الشرق الأوسط إلا أنه يجب أن نعترف أنها أكثر
في البدء، كلمة شكر واجبة للمجلس الوطني الاتحادي والنواب الذين حملوا هم المتقاعدين ورموا حجرا في المياه الراكدة لهذه الشريحة..
وعدت طفلها أن تخرج معه في عطلة نهاية الأسبوع فبادرها بابتسامة غير واثقة لأنها نادراً ما توفي بوعودها بسبب انشغالها
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
ما أيسر تلك المطالب العادلة التي طالبت بها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب قطر، بما يضمن أن تكون بعيدة عن الإرهاب
قلنا إن هناك مديرين ومسؤولين «فاهمين غلط». يظنون أن المسؤولية فوقية واستعلاء وتسلط وتضييق على الموظفين،
يعد هذا الكتاب ثمرة من ثمرات الصحافة الاستقصائية، بعد أن عكف مؤلفه الكاتب الصحافي الإنجليزي توم بيرغيس على القيام بما يشبه رحلة فكرية استقصائية في فيافي الموارد الطبيعية.
لكي تصبح المرأة بطلة حقيقية في واقعها الذي تتحرك فيه، أو لكي تتمتع بنجومية خاصة في اتجاه مغاير لشهرة فتيات الموضة