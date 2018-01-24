سنتصدى لبرامجها النووية

المصدر:
  • شينزو آبي - رئيس وزراء اليابان
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كوريا الشمالية تواصل استفزازات غير مقبولة وسنتصدى لبرامجها النووية والصاروخية

 

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