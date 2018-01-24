حقق هدفه الاستراتيجي

المصدر:
  • فلاديمير بوتين - الرئيس الروسي
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الزعيم الكوري كيم جونغ أون ربح هذه الجولة وحقق هدفه الاستراتيجي

 

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