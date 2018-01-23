عبث إيران في اليمن

المصدر:
  • عادل الجبير - وزير الخارجية السعودي
التاريخ:
طباعة Email

صواريخ إيران للحوثيين في اليمن تشكّل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

 

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon