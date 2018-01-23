أطراف معروفة تستهدف إشعال الأوضاع

المصدر:
  • أحمد أبو الغيط - الأمين العام للجامعة العربية
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الصراع في اليمن تقف وراءه أطراف معروفة تستهدف إشعال الأوضاع في المنطقة.

 

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