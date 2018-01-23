تصرفات إيران

المصدر:
  • ريكس تيلرسون - وزير الخارجية الأميركي
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تصرفات إيران تزعزع الاستقرار في سوريا واليمن ولبنان.

 

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