إيران أمدّت الميليشيات الحوثية بأسلحة القتل والهدم والتفجير والتخريب.
إيران أمدّت الميليشيات الحوثية بأسلحة القتل والهدم والتفجير والتخريب.
وعدت طفلها أن تخرج معه في عطلة نهاية الأسبوع فبادرها بابتسامة غير واثقة لأنها نادراً ما توفي بوعودها بسبب انشغالها
أفاقت الإمارات صباح أمس، على فاجعة حقيقية سرَت أخبارها بسرعة البرق في كل مكان، فاجعة الحريق الذي قضى على حياة سبعة
ما أيسر تلك المطالب العادلة التي طالبت بها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب قطر، بما يضمن أن تكون بعيدة عن الإرهاب
رغم كثرة الانتقادات الموجهة لسياسة الإدارة الأميركية الحالية في منطقة الشرق الأوسط إلا أنه يجب أن نعترف أنها أكثر
الانضباط الرياضي مطلوب، حتى نستطيع أن نحمي ملاعبنا من الانفلات والإساءة، وما كشفه مروان بن غليطة في مؤتمره الصحافي أول
تتردد هذه الأيام نفس القصص والروايات المسلية التي انتشرت بعد سقوط نظام طالبان، حول أسامة بن لادن، وأماكن اختبائه
قلنا إن هناك مديرين ومسؤولين «فاهمين غلط». يظنون أن المسؤولية فوقية واستعلاء وتسلط وتضييق على الموظفين،
تردد على مسامعي، في أكثر من مناسبة، فكرة انفصال جنوب قطر، أحياناً، من باب التندر وأخرى من وجهة نظر معارضة قطرية تناقش
ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن من جرائم قتل ونهب وسرقة لثروات الشعب اليمني، والصواريخ الباليستية
كنت أترقب قرع جرس الفسحة كل يوم، لأنطلق راكضة إلى تلك الغرفة الصغيرة التي تتوسط الصفوف الدراسية، جديدة، كانت قد أُنشئت منذ مدة قصيرة.