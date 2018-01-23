إيران أمدّت الميليشيات الحوثية بأسلحة

المصدر:
  • عبد الملك المخلافي - وزير الخارجية اليمني
التاريخ:
طباعة Email

إيران أمدّت الميليشيات الحوثية بأسلحة القتل والهدم والتفجير والتخريب.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon