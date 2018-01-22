قالوا

الدعم الإيراني للحوثيين

المصدر:
  • عادل الجبير - وزير الخارجية السعودي
التاريخ:
طباعة Email

السعودية تلقت أكثر من 300 صاروخ باليستي من إيران عبر الحوثيين.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon