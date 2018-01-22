الدعم الإيراني للحوثيين

السعودية تلقت أكثر من 300 صاروخ باليستي من إيران عبر الحوثيين.
السعودية تلقت أكثر من 300 صاروخ باليستي من إيران عبر الحوثيين.
تردد على مسامعي، في أكثر من مناسبة، فكرة انفصال جنوب قطر، أحياناً، من باب التندر وأخرى من وجهة نظر معارضة قطرية تناقش
ذكرت في مقالات سابقة أهم ملامح ومظاهر اقتصاد المعرفة، التي جاءت متزامنة مع التطورات التكنولوجية الكبيرة في العالم، ومن
هذه كلمةٌ متواضعة دافعها الحب ورائدها الاعتراف بفضل أهل الفضل، أكتبها في حقّ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
في عام 2012 تابعت والكثير غيرى، بقلق ما تناقلته أجهزة ووسائل الإعلام المحلية حول تداول حبوب الترامادول المخدرة بين بعض طلاب..
لم يكن الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، يتجنى على أحد عندما قال مقولته المشهورة «كذاب مثل أبوك» مخاطباً الأمير
قلنا إن هناك مديرين ومسؤولين «فاهمين غلط». يظنون أن المسؤولية فوقية واستعلاء وتسلط وتضييق على الموظفين،
حين نستعرض تجربة الاتحاد التعاوني في دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن عمرها ليس بالطويل، ولكن بكل المقاييس تعد
أزمة النظام القطري استفحلت وباتت واضحة للعيان، وهو ما يعكسه حالة الارتباك والتخبط التي يعانيها تنظيم الحمدين في الدوحة،
كنت أترقب قرع جرس الفسحة كل يوم، لأنطلق راكضة إلى تلك الغرفة الصغيرة التي تتوسط الصفوف الدراسية، جديدة، كانت قد أُنشئت منذ مدة قصيرة.
حين يحاول الإنسان الكلام في سيرة هذا الشيخ الجليل، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،