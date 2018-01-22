ما يزيد في عنادهم

المصدر:
  • هشام الحلبي - مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية
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الحوثيون يصلهم دعم مادي ومعنوي وعسكري من إيران وهو ما يزيد في عنادهم.

 

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