التدخلات الإيرانية هدفها إسقاط الحكومة الشرعية

المصدر:
  • عبد الملك المخلافي - وزير خارجية اليمن
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التدخلات الإيرانية هدفها إسقاط الحكومة الشرعية في اليمن واستبدالها بحكم طائفي.

 

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