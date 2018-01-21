تحرّك دولي لمحاسبة قطر

المصدر:
  • مصطفى بكري - نائب في البرلمان المصري
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مطلوب تحرّك دولي لمحاسبة قطر على سلوكها الذي يهدّد أمن الطيران المدني

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