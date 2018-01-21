تهديدات قطر للمنطقة

إذا تمكنا من تغيير سياسات الدوحة، فسنحصّن مجلس التعاون من تهديدات إيران
إذا تمكنا من تغيير سياسات الدوحة، فسنحصّن مجلس التعاون من تهديدات إيران
تردد على مسامعي، في أكثر من مناسبة، فكرة انفصال جنوب قطر، أحياناً، من باب التندر وأخرى من وجهة نظر معارضة قطرية تناقش
حين يحاول الإنسان الكلام في سيرة هذا الشيخ الجليل، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
لم يكن الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، يتجنى على أحد عندما قال مقولته المشهورة «كذاب مثل أبوك» مخاطباً الأمير
تشرفت الأيام القليلة الماضية، بحضور فعاليات المؤتمر العالمي لنُصرة القدس بقاهرة العروبة، مع لفيف كبير من الكُتّاب
إن كان هناك من أساء للقضية الفلسطينية فهم الإيرانيون، فقد كان الشاه حليفاً قوياً لإسرائيل، ولعب دوراً خطيراً في حرب 67، وعندما جاء الخميني
(عبد المنصب) هو شعار البعض، ذكرناه مراراً وتكراراً، ولخصناه أكثر من مرة (ما في ها البلد غير هذا الولد).. فلماذا
ربما تبدو بعض المشاهد الكوميدية التمثيلية وكأنها تبالغ ـ لزوم الدراما - في عرض صور من تصرفات مديرين ومسؤولين تنفيذيين يتفننون في التسلط.
ربما يستحضر رفع العلم التركي في الدوحة اليوم، مشهد الدوحة في القرن التاسع عشر، عندما تم رفع العلم التركي من على قصر
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
تاريخ الأتراك في البلاد العربية لم يكن مشرفاً، لا الجد ولا جد الجد يمكن أن يتفاخر به التركي عندما يقرأ أفعال الغزاة العثمانيين وولاتهم، وتكفي حكاية جمال باشا الجزار..