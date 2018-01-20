الأجندات القطرية

المصدر:
  • مؤنس المردي - رئيس جمعية الصحافيين البحرينية
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الأجندات القطرية تمثل عائقاً أمام الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية.

 

 

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