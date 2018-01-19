تميم والمقاطعة

المصدر:
  • جمال محفوظ - نائب في البرلمان المصري
التاريخ:
طباعة Email

كل يوم يمر تزداد المعارضة القطرية ضد تميم والمقاطعة جعلته في حالة عدم اتزان.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon