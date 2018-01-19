عدم تجاوب قطر

المصدر:
  • خالد بن أحمد آل خليفة - وزير خارجية البحرين
التاريخ:
طباعة Email

عدم تجاوب قطر مع المطالب العادلة يثبت أنها لا تحترم مجلس التعاون وميثاقه.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon