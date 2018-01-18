ضعف الموقف القطري

المصدر:
  • نجيب جبرائيل - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
التاريخ:
طباعة Email

اعتراض قطر لطائرات إماراتية مدنية يعكس ضعف الموقف القطري.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon