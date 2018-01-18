ما قامت به قطر تهديد لسلامة الطيران المدني، وجريمة دولية تستوجب العقاب.
ما قامت به قطر تهديد لسلامة الطيران المدني، وجريمة دولية تستوجب العقاب.
دولتنا دولة الإمارات ومنذ نشوء الاتحاد وهي تحقق أرقاماً صعبة في مختلف المجالات الاقتصادية العلمية الثقافية وغيرهم من
منذ أن هبت رياح ما تعارف عليه بالربيع العربي، الذي استبشر به شباب تونس ومصر وسوريا واليمن خيراً وأملاً وتطلعاً، حيث
ما تشهده بلاد العرب الآن من أفكار وممارسات سياسية خاطئة باسم الدين والطائفة أو «الهُويّات الإثنية» سيكون هو ذاته، خلال الفترة القادمة، الدافع لتحقيق الإصلاح الجذري المطلوب في الفكر والممارسة،
إن كان هناك من أساء للقضية الفلسطينية فهم الإيرانيون، فقد كان الشاه حليفاً قوياً لإسرائيل، ولعب دوراً خطيراً في حرب 67، وعندما جاء الخميني
ربما تبدو بعض المشاهد الكوميدية التمثيلية وكأنها تبالغ ـ لزوم الدراما - في عرض صور من تصرفات مديرين ومسؤولين تنفيذيين يتفننون في التسلط.
يجري بناء جيش سوري من ثلاثين ألف مقاتل في شرق الفرات، حدوده بين جنوب تركيا وشمال العراق. نصفه من أكراد سوريا والنصف
ستبقى قطر تشعر بحجمها الصغير جداً جداً جداً، وهذا الشعور يدفعها لافتعال أزمات بعد أخرى، لن تتوقف دويلة قطر من الاندفاع صوب الأعمال غير المسؤولة.
سلوك قطر العدائي تجاه دولة الإمارات، وما فعلته طائراتها الحربية باعتراضها السافر لطائرات الإمارات المدنية وتهديد حياة ركابها.
حين نستعرض تجربة الاتحاد التعاوني في دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن عمرها ليس بالطويل، ولكن بكل المقاييس تعد
جاء استقبال أمير دولة الكويت الشقيقة، الشيخ صباح الأحمد، للجنة المنظمة لدورة كأس الخليج الـ 23، التي أقيمت مؤخراً، لفتة معنوية رائعة.