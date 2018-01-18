تهديد لسلامة الطيران المدني

المصدر:
  • مصطفى بكري - نائب في البرلمان المصري
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ما قامت به قطر تهديد لسلامة الطيران المدني، وجريمة دولية تستوجب العقاب.

 

 

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