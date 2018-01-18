إدانة مصرية لجريمة قطر

المصدر:
  • شريف فتحي - وزير الطيران المدني المصري
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ما حدث للطائرات الإماراتية، يمثل خرقاً للاتفاقات والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

 

 

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