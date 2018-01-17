تضخم أزمة قطر

المصدر:
  • د.أنور قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية
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لا يمكن حل أزمة قطر دون تغيير توجهها الداعم للإرهاب والمتآمر على جيرانه

 

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