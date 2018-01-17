تضخم أزمة قطر

لا يمكن حل أزمة قطر دون تغيير توجهها الداعم للإرهاب والمتآمر على جيرانه
لا يمكن حل أزمة قطر دون تغيير توجهها الداعم للإرهاب والمتآمر على جيرانه
يجري بناء جيش سوري من ثلاثين ألف مقاتل في شرق الفرات، حدوده بين جنوب تركيا وشمال العراق. نصفه من أكراد سوريا والنصف
منذ أن هبت رياح ما تعارف عليه بالربيع العربي، الذي استبشر به شباب تونس ومصر وسوريا واليمن خيراً وأملاً وتطلعاً، حيث
أنت متقاعد من وظيفتك، مضى عليك حتى الآن عدة سنوات، تلك ليست كارثة أو أزمة مطلقاً، كما أنك لا تعاني من مشكلة أو مرض ما،
إن كان هناك من أساء للقضية الفلسطينية فهم الإيرانيون، فقد كان الشاه حليفاً قوياً لإسرائيل، ولعب دوراً خطيراً في حرب 67، وعندما جاء الخميني
ما فعلته قطر باعتراض مقاتلاتها الحربية لطائرات الركاب المدنية الإماراتية، ليس فقط خرقاً لقواعد القانون الدولي، ولا مجرد
قبل الزواج كانت تعيش حياة ناعمة وهادئة وهي تحلم بفارس الأحلام الوسيم والطيب الذي ينعم بمثل مستواها الفكري والأخلاقي في
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
الاجتماع المثمر والأول من نوعه في أبوظبي، والذي ترأسه معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي،
حين نستعرض تجربة الاتحاد التعاوني في دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن عمرها ليس بالطويل، ولكن بكل المقاييس تعد
هناك نظام ملالي تتصارع أجنحته، وهناك شعب إيراني يرفض التهميش والبقاء في معزل عن مستجدات الأمور في بلاده. كان الصراع بين