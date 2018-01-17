نهج مستمر لنظام قطر

المصدر:
  • د. عيسى تركي - نائب في البرلمان البحريني
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سياسة الكذب وطمس الحقائق وتشويهها نهج مستمر لنظام قطر

 

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