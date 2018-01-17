فاقد الشيء لا يعطيه

المصدر:
  • سعود القحطاني - مستشار في الديوان الملكي السعودي
التاريخ:
طباعة Email

في كل يوم يثبت تنظيم الحمدين أن لا مروءة له وفاقد الشيء لا يعطيه

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon