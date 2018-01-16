الدوحة مستمرة

المصدر:
  • أحمد المسماري - المتحدث باسم الجيش الليبي
التاريخ:
طباعة Email

الدوحة مستمرة بتمويل المجموعات الإرهابية في ليبيا

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon