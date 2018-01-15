إيقاف قناة الجزيرة

المصدر:
  • دينيس روس - المبعوث الأميركي السابق في الشرق الأوسط
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على قطر وقف دعمها الإرهاب وطرد الإرهابيين وإيقاف قناة الجزيرة

 

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