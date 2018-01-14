لحفظ أمن المنطقة والعالم

المصدر:
  • سعود القحطاني - مستشار الديوان الملكي السعودي
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قرار مقاطعة قطر كان مؤلماً لكنه كان ضرورة لحفظ أمن المنطقة والعالم

 

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