قرار مقاطعة قطر كان مؤلماً لكنه كان ضرورة لحفظ أمن المنطقة والعالم
قرار مقاطعة قطر كان مؤلماً لكنه كان ضرورة لحفظ أمن المنطقة والعالم
حين يحرص رجلٌ بموقعِ وَسِنِّ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة
باتت فرائصي ترتعد كلما سمعت أو قرأت اسم القاعدة أو داعش أو التكفيريين أو قطر
من جميل ما يُروى عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قوله: «ليس كل ما يُعْرَف يُقال،
منذ أن هبت رياح ما تعارف عليه بالربيع العربي، الذي استبشر به شباب تونس ومصر وسوريا واليمن خيراً وأملاً وتطلعاً، حيث
تصرفات النظام القطري وتصعيداته الأخيرة وادعاءاته الكاذبة بشأن اختراق طائرات إماراتية مجاله الجوي، يعني ببساطة أن تنظيم
تفتعل الدوحة الأزمات وفقاً لخيالها المريض، لتقدم الدليل مرات ومرات على إفلاسها، واستمرت خلال الشهور الماضية في بذل المال والجهد..
من الطبيعي أن يتخوف المستهلكون، ويتذمر بعضهم، من ضريبة القيمة المضافة، فهي - في كل الأحوال - بند جديد يضاف إلى مصروفاتهم وتتحمله ميزانياتهم
حين نستعرض تجربة الاتحاد التعاوني في دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن عمرها ليس بالطويل، ولكن بكل المقاييس تعد
منذ انتهاء خليجي 23 بالكويت أي بعد أسبوع ومازال حديث الأوساط في التواصل الاجتماعي هو عتاب شيخ الرياضيين في دورات كأس الخليج
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،