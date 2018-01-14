النظام القطري استطاب له إراقة دماء الأبرياء وإذاعة الأكاذيب على قناته الشريرة
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عندما يؤذّن الحاكم
حين يحرص رجلٌ بموقعِ وَسِنِّ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة
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قطر كلمة تعني الإرهاب
باتت فرائصي ترتعد كلما سمعت أو قرأت اسم القاعدة أو داعش أو التكفيريين أو قطر
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ليس كل ما يعرف يقال
من جميل ما يُروى عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قوله: «ليس كل ما يُعْرَف يُقال،
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«الدراما الأجنبية» وتأثيرها الثقافي والسياسي
منذ أن هبت رياح ما تعارف عليه بالربيع العربي، الذي استبشر به شباب تونس ومصر وسوريا واليمن خيراً وأملاً وتطلعاً، حيث
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قطر تحطّم الجسور
تصرفات النظام القطري وتصعيداته الأخيرة وادعاءاته الكاذبة بشأن اختراق طائرات إماراتية مجاله الجوي، يعني ببساطة أن تنظيم
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قطر.. كذب مبتذل
تفتعل الدوحة الأزمات وفقاً لخيالها المريض، لتقدم الدليل مرات ومرات على إفلاسها، واستمرت خلال الشهور الماضية في بذل المال والجهد..
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فرصة لضبط الأسواق
من الطبيعي أن يتخوف المستهلكون، ويتذمر بعضهم، من ضريبة القيمة المضافة، فهي - في كل الأحوال - بند جديد يضاف إلى مصروفاتهم وتتحمله ميزانياتهم
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جمعيتنا التعاونية
حين نستعرض تجربة الاتحاد التعاوني في دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن عمرها ليس بالطويل، ولكن بكل المقاييس تعد
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عتاب عيسى بن راشد
منذ انتهاء خليجي 23 بالكويت أي بعد أسبوع ومازال حديث الأوساط في التواصل الاجتماعي هو عتاب شيخ الرياضيين في دورات كأس الخليج
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وصف عمر بن الخطّاب رضي الله عنه (2-2)
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،