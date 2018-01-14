استطاب له إراقة دماء الأبرياء

المصدر:
  • خالد بن أحمد آل خليفة - وزير خارجية البحرين
التاريخ:
طباعة Email

النظام القطري استطاب له إراقة دماء الأبرياء وإذاعة الأكاذيب على قناته الشريرة

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon