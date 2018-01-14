ارتباك قطر وتخبّطها

المصدر:
  • د.أنور قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية
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القيادة القطرية مرتبكة ومتخبّطة ولا تود أن تعالج لُب الموضوع والحل هو التغيير.

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