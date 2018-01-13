الحوثيون عصابة إرهابية

المصدر:
  • أنور قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية
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الحوثيون عصابة إرهابية وجودها في اليمن غدت أيامه معدودة.

 

 

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