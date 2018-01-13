الحوثيون عصابة إرهابية وجودها في اليمن غدت أيامه معدودة.
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن دولة الإمارات تقف بكل قوة وحسم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل التحديات.
من الواضح أن الكذب بات الصناعة الرئيسية للنظام القطري وإعلامه المشبوه، وما يطلقه المسؤولون القطريون من أكاذيب واضحة ومكشوفة للعامة.
في الوقت الذي ينشغل فيه البعض بالإرهاب والمؤامرات والانقلابات وتصدير الثورات ونشر الفتنة الطائفية، وفي الوقت الذي تنفق فيه أنظمة أموال شعوبها في دعم وتمويل الإرهاب.
تابعت حواراً بين عدد من الشباب حول إزالة بعض المعالم القديمة التي مضى عليها سنوات طويلة في بعض مدن الدولة لأغراض التجديد والتطوير.
منذ الجمعة الماضي، عقب نهائي خليجي 23 بالكويت، وأنا مصدوم بعد خسارتنا بركلات الترجيح، من الأشقاء العمانيين، والصدمة كانت
لا أحد يختلف على أن الطاقة هي عصب الحياة بعد أن ارتبطت بجميع الأنشطة، التي يمارسها الأفراد والمجتمعات على اختلاف درجة تطور دولها.
لاشك أن خطاب الكراهية المنتشر على صفحات الفضاء الإلكتروني يشكل معضلة تواجه دول العالم، لأن هذا الخطاب يخلق متطرفين يقومون بأعمال إرهابية.
«أكون أو لا أكون، هذا هو السؤال». هكذا بدأت واحدة من أشهر عبارات المناجاة في دنيا الأدب العالمي، كتبها الكاتب والشاعر الإنجليزي
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
وباء الفوضى الذي يتسلل من بلد عربي إلى آخر لم يكن وليد الصدفة، ولولا الحاضنات التي ترعى الإرهاب والتخريب وتساعد في