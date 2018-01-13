تهديد الملاحة الدولية

المصدر:
  • عبدالرقيب فتح - وزير الإدارة المحلية في اليمن
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إقدام ميليشيات الحوثي على تهديد الملاحة الدولية سيزيد تعقيد الوضع الإنساني.

 

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