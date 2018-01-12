زعيم كوريا الشمالية: الزر النووي دائماً على مكتبي

الزر النووي موجود دائماً على مكتبي وهذا ليس ابتزازاً لواشنطن بل أمر واقع.
الزر النووي موجود دائماً على مكتبي وهذا ليس ابتزازاً لواشنطن بل أمر واقع.
في الوقت الذي ينشغل فيه البعض بالإرهاب والمؤامرات والانقلابات وتصدير الثورات ونشر الفتنة الطائفية، وفي الوقت الذي تنفق فيه أنظمة أموال شعوبها في دعم وتمويل الإرهاب.
لم تنجح الأحزاب والطوائف والمذاهب في الاستقرار على كراسي الحكم في كل البلدان التي سيطرت عليها، وعدم النجاح أو الاستقرار
مع سقوط جدار برلين في نهاية الثمانينيات الميلادية من القرن العشرين الفائت وصلت الليبرالية إلى أقصى درجاتها الممكنة فيما لم يبقَ أمام المّد الشيوعي غير الانكفاء
أعكف حالياً على إعداد بحث موسع يتناول أحد أركانه نتائج جهود علمية لشخصية مهمة في زماننا أطلق عليها اسم "ابن خلدون العصر الحديث" وهو الباحث الكبير هوفستد.
يقول مثلٌ شعبي في إيران «اكر لالاي بلدي جرا خابت نميبره»، أي إذا كنتَ كما تدّعي تعرف أغنية النوم فلماذا لا يأتيك النعاس
من يتحمل مسؤولية فشل المنتخب في الفوز بكأس خليجي 23 بالكويت؟ هل فريق أم فرد أم مؤسسة؟ فما يحدث الآن في الساحة، سابقة تعد هي الأولى.
أتوقف عند بعض العبارات، أراجعها كثيراً بيني وبين نفسي، وبيني وبين تجارب عمري، وأنظر إلى أولئك الأشخاص الذين يظنون أن أجمل الأيام.
منذ الجمعة الماضي، عقب نهائي خليجي 23 بالكويت، وأنا مصدوم بعد خسارتنا بركلات الترجيح، من الأشقاء العمانيين، والصدمة كانت
منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة أرادت لها أن تكون متميزة بين دول العالم، وأن تكون دولة راقية ومتقدمة في كافة المجالات.
سبق أن وجهت دول وجهات عديدة الاتهام لميليشيات الحوثي بأنها تشكل تهديداً للملاحة الدولية في البحر الأحمر، خاصة في باب المندب.