زعيم كوريا الشمالية: الزر النووي دائماً على مكتبي

المصدر:
  • كيم جونغ أون - زعيم كوريا الشمالية
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الزر النووي موجود دائماً على مكتبي وهذا ليس ابتزازاً لواشنطن بل أمر واقع.

 

 

 

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