عمل استفزازي

المصدر:
  • فيدريكا موغيرني - مفوضة الاتحاد الأوروبي
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نناشد كوريا الشمالية الامتناع عن أي عمل استفزازي يزيد التوترات.

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