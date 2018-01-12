الأزمة الكورية بين الحل والحرب

المصدر:
  • شينزو آبي - رئيس وزراء اليابان
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حان الوقت لممارسة أكبر الضغوط الممكنة على كوريا الشمالية.

 

 

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