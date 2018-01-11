الملاحة الدولية باتت مهددة بالخطر

المصدر:
  • عبد الرقيب فتح - وزير الإدارة المحلية في اليمن
التاريخ:
طباعة Email

الملاحة الدولية باتت مهددة بالخطر من جراء سيطرة الحوثيين على بعض الموانئ.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon