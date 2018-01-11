الصراع في اليمن

المصدر:
  • أحمد أبو الغيط - أمين عام الجامعة العربية
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الصراع في اليمن تقف وراءه جهات تستهدف إشعال المنطقة كلها.

 

 

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