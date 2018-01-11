لا عودة لمشاورات

المصدر:
  • عبد الملك المخلافي - وزير خارجية اليمن
التاريخ:
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لا عودة لمشاورات مع الحوثيين بالطريقة التي كانت.

 

 

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