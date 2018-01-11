عبث الحوثي في اليمن

تهديد الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر توثيق جديد لطبيعته الإرهابية.
تهديد الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر توثيق جديد لطبيعته الإرهابية.
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن دولة الإمارات تقف بكل قوة وحسم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل التحديات.
من يتحمل مسؤولية فشل المنتخب في الفوز بكأس خليجي 23 بالكويت؟ هل فريق أم فرد أم مؤسسة؟ فما يحدث الآن في الساحة، سابقة تعد هي الأولى.
سأل أحدهم: ما الذي يغري العمالة الوافدة أن تتقاطر على دولة الإمارات لتعمل وتستقر؟ أهي فرص العمل أم مزايا أخرى؟ قلت: ليس
في مؤسستك، أو وظيفتك إذا كنت موظفاً، أو في مجال المهنة التي تمارسها، غالباً ما يبزغ نجم شخص ما، فيبدو أكثر لمعاناً من بقية زملائه.
لم تنجح الأحزاب والطوائف والمذاهب في الاستقرار على كراسي الحكم في كل البلدان التي سيطرت عليها، وعدم النجاح أو الاستقرار
منذ الجمعة الماضي، عقب نهائي خليجي 23 بالكويت، وأنا مصدوم بعد خسارتنا بركلات الترجيح، من الأشقاء العمانيين، والصدمة كانت
أعكف حالياً على إعداد بحث موسع يتناول أحد أركانه نتائج جهود علمية لشخصية مهمة في زماننا أطلق عليها اسم "ابن خلدون العصر الحديث" وهو الباحث الكبير هوفستد.
سبق أن وجهت دول وجهات عديدة الاتهام لميليشيات الحوثي بأنها تشكل تهديداً للملاحة الدولية في البحر الأحمر، خاصة في باب المندب.
مع سقوط جدار برلين في نهاية الثمانينيات الميلادية من القرن العشرين الفائت وصلت الليبرالية إلى أقصى درجاتها الممكنة فيما لم يبقَ أمام المّد الشيوعي غير الانكفاء
حين نستعرض تجربة الاتحاد التعاوني في دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن عمرها ليس بالطويل، ولكن بكل المقاييس تعد