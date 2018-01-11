عبث الحوثي في اليمن

المصدر:
  • أنور قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية
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تهديد الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر توثيق جديد لطبيعته الإرهابية.

 

 

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