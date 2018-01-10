البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية يمثل تهديداً كبيراً للمنطقة
البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية يمثل تهديداً كبيراً للمنطقة
اشتهرت صحيفة «نيويورك تايمز» بتشددها في التثبت من صحة أخبارها إلى درجة كان يقال إنها لا تجد أخباراً تصلح للنشر. على أية
منذ الجمعة الماضي، عقب نهائي خليجي 23 بالكويت، وأنا مصدوم بعد خسارتنا بركلات الترجيح، من الأشقاء العمانيين، والصدمة كانت
لم تنجح الأحزاب والطوائف والمذاهب في الاستقرار على كراسي الحكم في كل البلدان التي سيطرت عليها، وعدم النجاح أو الاستقرار
حين نستعرض تجربة الاتحاد التعاوني في دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن عمرها ليس بالطويل، ولكن بكل المقاييس تعد
يقول مثلٌ شعبي في إيران «اكر لالاي بلدي جرا خابت نميبره»، أي إذا كنتَ كما تدّعي تعرف أغنية النوم فلماذا لا يأتيك النعاس
لا أحد ينكر ما قد مر به القارئ من بطء أثناء قراءته للروايات العظيمة، ومدى حاجته للصبر حينها من أجل كسر الملل، والمضي
ضاق الشارع الرياضي ذرعاً، من تكرار الأخبار، عن تجاوزات نجوم المنتخب الوطني، بالخروج من مقر إقامة الفريق، دون علم
تفتخر دولة الإمارات بأبناء الوطن الأوفياء، رجال القوات المسلحة البواسل، الذين وهبوا أرواحهم فداء لتراب وطنهم، والذين
الانتخابات الرئاسية الثانية بعد الثورات هي في العادة الأكثر أهمية لأن فيها يتبين مدى صلابة القاعدة التشريعية من دستور وقوانين
في طفولتنا وسنيّ مراهقتنا الغضّة نتذكّر جميعاً أن خيارات اللهو ومتع قضاء الوقت كانت محدودة حين نصنفها بحسب معايير