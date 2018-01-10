تدخلات إيران

المصدر:
  • إيمانويل ماكرون - رئيس فرنسا
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تدخلات إيران تزعزع استقرار المنطقة وتؤدي إلى توترات خطيرة

 

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