الحوار مطلوب

المصدر:
  • زيغمار غابريل - وزير خارجية ألمانيا
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الحوار مطلوب بشأن إثارة إيران للمشكلات في المنطقة وكذلك برنامجها الصاروخي

 

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